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Росіяни атакували ТЕС у прифронтовому регіоні: серйозно пошкоджено обладнання

31 жовтня, 2023 вiвторок
09:17
Війна з Росією Українська електроенергія пішла в Європу

Увечері понеділка, 30 жовтня, російські війська обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні України. Без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд з ТЕС

Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання. Через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів, розташованого поряд зі станцією.  

У компанії наголосили, що обійшлося без постраждалих.  

Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали роботу з усунення наслідків. Як додають у ДТЕК, зараз вони докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців. 

  • Напередодні, 22 жовтня, російська армія здійснила обстріл ще однієї з теплоелектростанцій ДТЕК. Унаслідок атаки було також пошкоджено обладнання підприємства.
Україна
Росія
російська армія
Енергія
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