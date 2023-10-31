Росіяни атакували ТЕС у прифронтовому регіоні: серйозно пошкоджено обладнання
Увечері понеділка, 30 жовтня, російські війська обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні України. Без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд з ТЕС
Про це повідомили у ДТЕК.
Зазначається, що внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання. Через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів, розташованого поряд зі станцією.
У компанії наголосили, що обійшлося без постраждалих.
Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали роботу з усунення наслідків. Як додають у ДТЕК, зараз вони докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців.
- Напередодні, 22 жовтня, російська армія здійснила обстріл ще однієї з теплоелектростанцій ДТЕК. Унаслідок атаки було також пошкоджено обладнання підприємства.
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