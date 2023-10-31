Росіяни атакували ТЕС у прифронтовому регіоні: серйозно пошкоджено обладнання

Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання. Через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів, розташованого поряд зі станцією.

У компанії наголосили, що обійшлося без постраждалих.

Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали роботу з усунення наслідків. Як додають у ДТЕК, зараз вони докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців.