Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК: є пошкодження обладнання

Про це інформує пресцентр ДТЕК.

"Учора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що обійшлося без постраждалих. Однак внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

"В умовах атак ворога ДТЕК продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго", - додали в компанії.