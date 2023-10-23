Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК: є пошкодження обладнання
Увечері неділі, 22 жовтня, російська армія здійснила обстріл однієї з теплоелектростанцій ДТЕК. Унаслідок атаки є серйозне пошкодження обладнання підприємства
Про це інформує пресцентр ДТЕК.
"Учора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК", - йдеться у повідомленні.
Зазначаться, що обійшлося без постраждалих. Однак внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.
Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.
"В умовах атак ворога ДТЕК продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго", - додали в компанії.
- У вересні компанія запевнила, що українська енергосистема впорається із зимою, якщо не буде нових російських ударів по інфраструктурі. Усе зводиться до того, наскільки буде дієвою ППО.
- 2 жовтня росіяни атакували склад матеріалів ДТЕК в Дніпропетровській області. Там також було пошкоджено обладнання.
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