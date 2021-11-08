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Брала 2,5 тис. грн за послуги: СБУ викрила лікарку, яка вносила фіктивні відомості про вакцинацію в систему eHealth

8 листопада, 2021 понедiлок
13:14
Економіка

Служба безпеки України (СБУ) викрила жінку, яка вносила фіктивні відомості про вакцинацію пацієнтів в електронну систему eHealth

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, СБУ викрила масштабну махінацію з даними про вакцинацію від COVID-19. Лікарка вносила неправдиві відомості в електронну систему eHealth щодо проведення вакцинації та брала за ці "послуги" по 2,5 тис. грн з людини.

За даними слідства, схему організувала заступниця директора однієї з комунальних лікарень Івано-Франківщини. До неї зверталися громадяни, які не бажали вакцинуватися, однак хотіли мати свідоцтво в застосунку "Дія". Лікарка не проводила їм щеплення, натомість незаконно вносила їхні персональні дані в електронну систему охорони здоров'я як нібито вакцинованих. Невикористана вакцина при цьому списувалася.

Правоохоронці в ході обшуків вилучили комп'ютерну техніку, яка використовувалася для внесення даних в інформаційну систему Нацслужби здоров'я, журнал обліку вакцинованих осіб та інші документи.

У відомстві зазначили, що наразі планується оголошення зловмисниці про підозру. Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх причетних до оборудки осіб.

В СБУ додали, що після виявлення персональних даних, які були протиправно внесено в систему, правоохоронці ініціюватимуть анулювання свідоцтв відповідних осіб про вакцинацію.

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Вакцинація
фальсифікація
підробка документів
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