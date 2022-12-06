Брата Царьова засудили за роботу на російські спецслужби
Брата колишнього нардепа-зрадника та організатора кремлівського проєкту "Новоросія" Олега Царьова засудили до п'яти років позбавлення волі за роботу на російські спецслужби
Про це інформує СБУ.
За даними слідства, Михайло Царьов добровільно працював із російськими спецслужбами.Так одним із його завдань була підготовка серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури України. За це окупанти обіцяли зробити його "головою" Дніпропетровської ОДА в разі захоплення регіону.
Утім співробітники СБУ затримали Царьова ще на первинному етапі підривної діяльності. Це сталося ще в травні 2022 року під час спецоперації в Дніпрі. Під час обшуків правоохоронці виявили зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина РФ.
За співпрацю зі слідством його засудили до п'яти років ув'язнення. Наразі зловмисник просить внести його ім'я до списків обміну на українців, які перебувають у полоні в росіян.
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- 15 вересня стало відомо, що СБУ заочно повідомила про підозру Царьову та ще 2 колаборантам, які намагалися "дійти до Києва" з військами РФ.
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