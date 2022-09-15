Царьову і ще двом колаборантам повідомили про підозру в держзраді й незаконному перетині кордону
СБУ заочно повідомила про підозру Царьову та ще 2 колаборантам, які намагалися "дійти до Києва" з військами РФ
Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Двоє колишніх народних депутатів України від "партії регіонів" Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану "міністерку закордонних справ "ДНР" Наталію Ніконорову. Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а з 2014 році переховувалися від правосуддя.
Досудовим слідством встановлено, що 24 лютого зрадники незаконно перетнули держкордон та прибули на тимчасово окуповану ЗСРФ територію Київщини.
Зокрема, в окупованому селі Катюжанка зрадники записували інтерв’ю для росЗМІ, в яких маніпулювали "фактами", виправдовуючи вторгнення РФ.
Вони у супроводі озброєних військових вторглися у церву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Також неодноразово відвідували Катюжанську школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців.
- Нагадаємо, на Луганщині колаборантами стали нещодавно призначені чиновники та представники проросійських партій.
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