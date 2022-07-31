Прощальний допис Ісмаїлі українською мовою опублікував у instagram.

"13.02.2013 я прилетів до Донецька і прямо з аеропорту поїхав на "Донбас Арену", "Шахтар" - "Боруссія" Дортмунд, був вечір Ліги чемпіонів. Яка гра! Яка атмосфера! Які емоції! Яка ніч! Наступного дня я підписав контракт із ФК "Шахтар". Минуло дев'ять років, і ми разом пережили чарівні моменти, неймовірні ночі, захоплюючі ігри, тисячі емоцій, які я міг відчути з кожним уболівальником гірників. Пережили також і менш щасливі часи, але набагато більше насолодилися моментами ейфорії та слави. Ігри, титули та моменти, якими ми жили, ніколи не зітруться з моєї пам’яті"

За словами Ісмаїлі, його емоційний зв'язок зі "Шахтарем" буде вічним.

"Сьогодні, 30.07.22 закінчився мій контракт з ФК "Шахтар" не так, як я собі уявляв, не за своїм бажанням. Проте мій емоційний зв'язок буде вічним. Я пишаюся тим шляхом, який ми пройшли разом, друзями, яких я знайшов, і досвідом, який ми отримали пліч-о-пліч. Особлива подяка президенту Рінату Ахметову за підтримку та довіру, я безмежно вдячний. Моя любов, вдячність і повага за прийом і прихильність всім вболівальникам "Шахтаря" та українському народу. Слава Україні", - написав бразилець українською мовою.

32-річний Ісмаїлі з 2013 року здобув у "Шахтарі" 6 чемпіонських титулів. 5 разів виграв Кубок України і 4 - Суперкубок країни.

На рахунку бразильця 228 матчів, 16 голів і 42 асисти за "Шахтар".

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