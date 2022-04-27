Про це повідомляє Business Insider.



За інформацією видання, Бразилія готова продати снаряди для українських Збройних сил.

Досі було відомо лише, що мюнхенський виробник Kraus-Maffei Wegmann (KMW), який хоче поставити машини, має на складі лише близько 23 000 снарядів. Gepard же спроможний вистрілювати до 1100 снарядів хвилину, тому цих запасів вистачило б лише на кілька хвилин.

З пропозицією Бразилії мають розвіятися й занепокоєння посла України в Німеччині Андрія Мельника. У середу в ефірі НТВ Мельник зазначив, що без боєприпасів зенітні установки непотрібні. "Якщо міністерство оборони Німеччини не закупить боєприпаси найближчими днями, Україні, ймовірно, доведеться відмовитися від цієї пропозиції Німеччини", цитує Мельника Business Insider.



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