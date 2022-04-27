Бразилія надасть 300 тисяч снарядів для зенітних установок Gepard, які Німеччина пообіцяла Україні, - Business Insider
Проблема з боєприпасами для зенітних самохідних установок Gepard, які Німеччина передасть Україні, близька до вирішення
Про це повідомляє Business Insider.
За інформацією видання, Бразилія готова продати снаряди для українських Збройних сил.
Досі було відомо лише, що мюнхенський виробник Kraus-Maffei Wegmann (KMW), який хоче поставити машини, має на складі лише близько 23 000 снарядів. Gepard же спроможний вистрілювати до 1100 снарядів хвилину, тому цих запасів вистачило б лише на кілька хвилин.
З пропозицією Бразилії мають розвіятися й занепокоєння посла України в Німеччині Андрія Мельника. У середу в ефірі НТВ Мельник зазначив, що без боєприпасів зенітні установки непотрібні. "Якщо міністерство оборони Німеччини не закупить боєприпаси найближчими днями, Україні, ймовірно, доведеться відмовитися від цієї пропозиції Німеччини", цитує Мельника Business Insider.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.97
Купівля 30.97Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.86Продаж 34.16
- Актуальне
- Важливе