Бразилія заборонила роботу Telegram через відмову співпрацювати з владою
У Бразилії суд вирішив заборонити Telegram, оскільки він нібито відмовилася надавати поліції всі дані про неонацистів, які користуються соцмережею
Про це повідомляє G1.
За даними місцевого видання, листи про зупинення роботи Telegram надішлють до Apple, Google та інших компаній, які виробляють електроніку.
Також журналісти додають, що суд наклав штраф на Telegram, він зобов'язав оплачувати 1 млн реалів (7 млн 321 тисячу гривень) за кожен день відмови надавати інформацію про неонацистів.
Приводом для такого кроку стало розслідування стрілянини в школі міста Аракрус, через яку загинули четверо людей. Тоді поліція виявила взаємозв'язок 16-річного вбивці з антисемітськими групами в Telegram.
Правоохоронці попросили платформу надати дані адміністраторів та членів груп, щоб встановити зв'язки та з'ясувати, чи вплинув такий зв'язок на злочин в Аракрусі.
Telegram, за інформацією G1, передав частину даних, але відмовився надавати номери телефонів адміністраторів та членів неонацистських груп.
- Нагадаємо, у Бразилії запропонували створити аналог G20, аби завершити війну в Україні.
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