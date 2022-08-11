Бразилійка викрала у матері картини та коштовності на суму понад $100 млн

Про це пише Reuters.

"48-річну бразильську жінку Сабіну Колл Богічі заарештували в середу за звинуваченнями в участі в химерній схемі з виманювання у своєї 82-річної матері Женев’єви Богічі, дружини покійного колекціонера творів мистецтва Жана Богічі, грошей, творів мистецтва та коштовностей на загальну суму близько 142,42 мільйона доларів", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що її арешт викрив схему шахрайства, яка, як стверджує поліція, тривала роками. Чотирьох інших людей також було заарештовано, а ще двоє перебувають у бігах.

Афера почалася в 2020 році, коли до Женев'єв звернувся нібито екстрасенс з пророцтвами про неминучу смерть її доньки. Потім жертву відвезли ще до кількох екстрасенсів, які, за словами поліції, використовували особисту інформацію, надану її дочкою, щоб обманом змусити її матір перерахувати гроші для оплати "духовного лікування".

Поліція стверджує, що впродовж наступних місяців підозрювані фізично погрожували Женев’єві, а донька місяцями тримала вдома.

Сабіна та спільник, видаючи себе за екстрасенса, "почали забирати твір мистецтва з дому (матері), стверджуючи, що картина проклята чимось негативним, з негативною енергією, про яку потрібно молитися", - сказав офіцер поліції Ріо-де-Жанейро Гілберто Рібейро.

Жертва мирилась із ситуацією майже рік, згодом вирішила звернутися до правоохоронців. За інформацією поліції, було викрадено 16 картин, у тому числі роботи бразильських художників, таких як Сисеро Діаш, Рубенс Гершман і Альберто Гіньяр. Також було викрадено три твори художника-модерніста Тарсіла до Амарала вартість яких поліція оцінила 137 мільйонів доларів.

Поліція повідомляє, що в причетності до багаторічного злочину підозрюють семеро людей. Їм висувають звинувачення в розтраті, пограбуванні, вимаганні та незаконному позбавленні волі.

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