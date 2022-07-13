Бразильський клуб оголосив про трансфер футболіста "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний twitter "Крузейро".

За інформацією Transfermarkt, "Крузейро" взяв захисника "Шахтаря" Маркіньйоса Сіпріано в річну оренду. Деталі переходу 23-річного бразильця не повідомляється.

Минулий сезон Сіпріано провів в оренді у швейцарському "Сьйоні", де зробив 2 асисти у 32 матчах чемпіонату.

Маркіньйос Сіпріано перейшов у "Шахтар" влітку 2018-го року з бразильського "Сан-Паулу" за 1 млн євро.

11 липня італієць Роберто Де Дзербі залишив посаду головного тренера донецького "Шахтаря".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb