Бразильський клуб оголосив про трансфер футболіста "Шахтаря"
Бразильський "Крузейро" оголосив про трансфер захисника "Шахтаря" Маркіньйоса Сіпріано
Про це повідомляє офіційний twitter "Крузейро".
За інформацією Transfermarkt, "Крузейро" взяв захисника "Шахтаря" Маркіньйоса Сіпріано в річну оренду. Деталі переходу 23-річного бразильця не повідомляється.
Минулий сезон Сіпріано провів в оренді у швейцарському "Сьйоні", де зробив 2 асисти у 32 матчах чемпіонату.
Маркіньйос Сіпріано перейшов у "Шахтар" влітку 2018-го року з бразильського "Сан-Паулу" за 1 млн євро.
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