Британія допоможе Данії у розслідуванні пошкоджень "Північних потоків"

Про це повідомила пресслужба британської прем'єрки Ліз Трасс.

"Прем’єр-міністр Фредеріксен поінформував прем'єрку про збитки, заподіяні газопроводу "Північний потік" минулого тижня. Вони погодилися, що інциденти явно були актом саботажу та обговорили спільне розслідування інцидентів", - йдеться у заяві офісу Трасс.

Також політики обговорили перспективи співробітництва у галузі розвитку вітрової енергетики та національної безпеки.

"Лідери погодилися з тим, що безпека Балтійського моря відповідає загальним інтересам", - йдеться у заяві.

26 вересня на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

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