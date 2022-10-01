Британія допоможе Данії у розслідуванні пошкоджень "Північних потоків"
Велика Британія та Данія разом розслідуватимуть причини пошкоджень "Північних потоків", вони вже погодилися, що інциденти були актом саботажу
Про це повідомила пресслужба британської прем'єрки Ліз Трасс.
"Прем’єр-міністр Фредеріксен поінформував прем'єрку про збитки, заподіяні газопроводу "Північний потік" минулого тижня. Вони погодилися, що інциденти явно були актом саботажу та обговорили спільне розслідування інцидентів", - йдеться у заяві офісу Трасс.
Також політики обговорили перспективи співробітництва у галузі розвитку вітрової енергетики та національної безпеки.
"Лідери погодилися з тим, що безпека Балтійського моря відповідає загальним інтересам", - йдеться у заяві.
- 26 вересня на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.
- 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
- Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
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