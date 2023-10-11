Британія готує пакет військової допомоги Україні на 100 млн фунтів
У середу, 11 жовтня, Велика Британія планує надати Україні черговий масштабний пакет військової допомоги на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів
Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс.
Зазначається, що цей пакет допоможе своїм збройним силам розмінувати поля, підтримувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної національної інфраструктури.
"Під час мого нещодавнього візиту до Києва я запевнив президента Зеленського, що Велика Британія непохитно підтримує Україну та її найнагальніші потреби", - заявив Шаппс.
Допомога буде надана Україні коштом Міжнародного фонду для України (IFU), який Велика Британія запустила разом з Данією у 2022 році. Відтоді п’ять інших країн зробили внесок у IFU, демонструючи єдність і рішучість союзників і партнерів у підтримці України.
"Сьогодні я з гордістю повідомляю, що Сполучене Королівство разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, підписавши нові контракти щодо забезпечення України критично важливими системами протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від варварської кампанії бомбардувань Путіна, а також понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів нового обладнання, обіцяного для дати українським солдатам те, що їм потрібно, щоб пробити смертельні мінні поля Росії", - додав він.
- 15 вересня Велика Британія, Франція та Німеччина вирішили продовжити санкції проти Ірану, щоб стримувати країну від постачання безпілотників Shahed-136 і ракет для Росії.
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