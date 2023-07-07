Велика Британія передасть Україні 17 спеціальних пожежних машин
Міністерство оборони Британії оголосило про передачу Україні 17 спеціальних пожежних машин, українські рятувальники вже пройшли тижневе навчання
Про це повідомляє Independent із посиланням на міноборони Британії.
Зазначається, машини швидкого реагування та основні пінні машини надійдуть до України найближчими тижнями. Українські рятувальники вже пройшли тижневий тренінг на базі Віттерінг у Кембриджширі, щоб ознайомитись з новою технікою.
Міністр оборони Бен Воллес заявив, що ці пожежні машини посилять здатність України захищати свою інфраструктуру в умовах кампанії ракетних і безпілотних атак Росії.
"Ми впевнені, що надане обладнання і пов'язані з ним тренінги безпосередньо посилять можливості пожежогасіння, і ми розглядаємо подальші можливості для підтримки української військової пожежної служби", - йдеться у заяві.
- 30 червня у тайванському місті Чжанхуа благодійники повідомили про масштабний гуманітарний вантаж для України. Включає 48 автомобілів, зокрема понад 20 автівок швидкої допомоги, щонайменше 6 пожежних машин та ще кілька десятків джипів і мінібусів.
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