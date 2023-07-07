Про це повідомляє Independent із посиланням на міноборони Британії.

Зазначається, машини швидкого реагування та основні пінні машини надійдуть до України найближчими тижнями. Українські рятувальники вже пройшли тижневий тренінг на базі Віттерінг у Кембриджширі, щоб ознайомитись з новою технікою.

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що ці пожежні машини посилять здатність України захищати свою інфраструктуру в умовах кампанії ракетних і безпілотних атак Росії.

"Ми впевнені, що надане обладнання і пов'язані з ним тренінги безпосередньо посилять можливості пожежогасіння, і ми розглядаємо подальші можливості для підтримки української військової пожежної служби", - йдеться у заяві.