Про це заявив посол України у Британії Вадим Пристайко у етері Суспільного.

За його словами, він вже відвідав один з цих кораблів, на якому проходять навчання українські моряки.

"На ньому вже зараз проходять навчання наші військові. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде декілька. Нам зараз потрібні протимінні кораблі. Два - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні військово-морських сил її величності. У них є більше того ж класу", - розповів Пристайко.

Він додав, що ці кораблі переобладнають та додадуть спеціальне обладнання, яке необхідне Україні.

31 липня ВМС ЗСУ повідомило, що українські моряки навчаються у Великій Британії керувати суднами протимінної боротьби.

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