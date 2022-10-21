Британія пожертвує Польщі 10 млн фунтів на підтримку біженців з України
Велика Британія і Польща підписали меморандум про підтримку України, за яким Сполучене Королівство зробить пожертвування польському фонду Міжнародної солідарності у розмірі 10 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку біженців з України
Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі у твіттері.
"Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач та заступниця глави дипмісії Великої Британії Дженніфер Макнотан сьогодні підписали меморандум про підтримку України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Великобританія зробить пожертвування польському фонду Міжнародної солідарності у розмірі 10 мільйонів фунтів стерлінгів, які будуть спрямовані на гуманітарну допомогу для українських біженців.
- 19 жовтня Польща отримала 147 млн євро від ЄС на допомогу українським біженцям. За даними польської прикордонної служби з початку повномасштабного вторгнення РФ до України до Польщі в'їхали понад 7,11 млн українців, а 5,32 млн повернулися назад. За даними МВС Польщі наразі в країні перебуває 1,3-1,5 млн українських біженців.
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