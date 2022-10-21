Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі у твіттері.

"Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач та заступниця глави дипмісії Великої Британії Дженніфер Макнотан сьогодні підписали меморандум про підтримку України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Великобританія зробить пожертвування польському фонду Міжнародної солідарності у розмірі 10 мільйонів фунтів стерлінгів, які будуть спрямовані на гуманітарну допомогу для українських біженців.

19 жовтня Польща отримала 147 млн євро від ЄС на допомогу українським біженцям. За даними польської прикордонної служби з початку повномасштабного вторгнення РФ до України до Польщі в'їхали понад 7,11 млн українців, а 5,32 млн повернулися назад. За даними МВС Польщі наразі в країні перебуває 1,3-1,5 млн українських біженців.