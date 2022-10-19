Польща отримала 147 млн євро від ЄС на допомогу українським біженцям
Польща отримала від Євросоюзу 147 млн євро для допомоги українським біженцям
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у twitter.
За його словами, Польща отримала на допомогу українцям, які рятуються від війни з Росією 700 млн злотих (147 млн євро).
"Мені приємно повідомити, що Польща отримала майже 700 млн злотих від Євросоюзу для біженців з України. Кошти були перераховані до фондів, оператором яких є МВС. Ми чекаємо на наступний транш приблизно у 200 млн злотих", - написав Камінський.
За даними польської прикордонної служби з початку повномасштабного вторгнення РФ до України до Польщі в'їхали понад 7,11 млн українців, а 5,32 млн повернулися назад. За даними МВС Польщі наразі в країні перебуває 1,3-1,5 млн українських біженців.
- 18 жовтня стало відомо, що за планами польського уряду, з 2023 року українські біженці, що перебувають в країні понад 120 днів, мають оплачувати 50% власного утримання.
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