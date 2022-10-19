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Польща отримала 147 млн євро від ЄС на допомогу українським біженцям

19 жовтня, 2022 середа
11:11
Світ Польща

Польща отримала від Євросоюзу 147 млн євро для допомоги українським біженцям

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у twitter

За його словами, Польща отримала на допомогу українцям, які рятуються від війни з Росією 700 млн злотих (147 млн євро). 

"Мені приємно повідомити, що Польща отримала майже 700 млн злотих від Євросоюзу для біженців з України. Кошти були перераховані до фондів, оператором яких є МВС. Ми чекаємо на наступний транш приблизно у 200 млн злотих", - написав Камінський. 

За даними польської прикордонної служби з початку повномасштабного вторгнення РФ до України до Польщі в'їхали понад 7,11 млн українців, а 5,32 млн повернулися назад. За даними МВС Польщі наразі в країні перебуває 1,3-1,5 млн українських біженців.

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Польща
ЄС
війна з Росією
біженці з України
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