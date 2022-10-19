Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у twitter.

За його словами, Польща отримала на допомогу українцям, які рятуються від війни з Росією 700 млн злотих (147 млн євро).

"Мені приємно повідомити, що Польща отримала майже 700 млн злотих від Євросоюзу для біженців з України. Кошти були перераховані до фондів, оператором яких є МВС. Ми чекаємо на наступний транш приблизно у 200 млн злотих", - написав Камінський.

За даними польської прикордонної служби з початку повномасштабного вторгнення РФ до України до Польщі в'їхали понад 7,11 млн українців, а 5,32 млн повернулися назад. За даними МВС Польщі наразі в країні перебуває 1,3-1,5 млн українських біженців.

18 жовтня стало відомо, що за планами польського уряду, з 2023 року українські біженці, що перебувають в країні понад 120 днів, мають оплачувати 50% власного утримання.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb