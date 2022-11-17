Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Британія скасувала продаж фабрики Wafer Fab. У липні 2021 року її купила компанія Nexperia, що розташована у Нідерландах, але є "дочкою" зареєстрованої у Шанхаї Wingtech.

Угоду щодо продажу вирішили переглянути через глобальний дефіцит мікрочіпів. Депутати парламентського комітету із закордонних справ застерегли уряд, що фактично йдеться про продаж вкрай важливого підприємства компанії з країни, яка є стратегічним конкурентом Британії.

Nexperia зобов’язали продати 86% своєї частки власності "для зменшення ризиків для нацбезпеки". У компанії заявили, що шоковані рішенням і будуть оскаржувати його.

Відомо, що напівпровідники пропускають електрику через пристрої та є основними компонентами всього, починаючи від смартфонів і закінчуючи величезними центрами обробки даних, що живлять Інтернет, і містяться в мільйонах продуктів.

6 вересня у Politico зазначили, що Росія втратила доступ до критично важливих компонентів зброї. При цьому США і союзники контролюють можливі джерела постачань. Джеймс Бірн, директор відділу розвідки та аналізу відкритих джерел у провідному аналітичному центрі з питань оборони та безпеки RUSI, сказав, що Росія, ймовірно, роками скуповувала запаси західних мікрочипів та іншого необхідного обладнання, але зараз воно може закінчитися.

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