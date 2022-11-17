Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочіпів компанії, пов’язаній з Китаєм, - BBC
Уряд Британії прийняв рішення про скасування продажу найбільшого в країні заводу мікрочіпів компанії. Він має китайського власника
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що Британія скасувала продаж фабрики Wafer Fab. У липні 2021 року її купила компанія Nexperia, що розташована у Нідерландах, але є "дочкою" зареєстрованої у Шанхаї Wingtech.
Угоду щодо продажу вирішили переглянути через глобальний дефіцит мікрочіпів. Депутати парламентського комітету із закордонних справ застерегли уряд, що фактично йдеться про продаж вкрай важливого підприємства компанії з країни, яка є стратегічним конкурентом Британії.
Nexperia зобов’язали продати 86% своєї частки власності "для зменшення ризиків для нацбезпеки". У компанії заявили, що шоковані рішенням і будуть оскаржувати його.
Відомо, що напівпровідники пропускають електрику через пристрої та є основними компонентами всього, починаючи від смартфонів і закінчуючи величезними центрами обробки даних, що живлять Інтернет, і містяться в мільйонах продуктів.
- 6 вересня у Politico зазначили, що Росія втратила доступ до критично важливих компонентів зброї. При цьому США і союзники контролюють можливі джерела постачань. Джеймс Бірн, директор відділу розвідки та аналізу відкритих джерел у провідному аналітичному центрі з питань оборони та безпеки RUSI, сказав, що Росія, ймовірно, роками скуповувала запаси західних мікрочипів та іншого необхідного обладнання, але зараз воно може закінчитися.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.36
- Актуальне
- Важливе