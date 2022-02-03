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Британія схвалила п'яту вакцину проти COVID-19

3 лютого, 2022 четвер
18:15
Світ Novavax вакцина

Влада Великої Британії схвалила вакцину проти COVID-19 від компанії Novavax для використання людям у віці від 18 років

Про це повідомляє Reuters.

Вакцину Nuvaxovid схвалили у якості першої та другої дози, оскільки вона відповідає необхідним стандартам безпеки, якості та ефективності, йдеться у заяві Британського регуляторного агентства з питань лікарських засобів та медичних товарів (MHRA).

Reuters пише, що схвалення відбулося через декілька днів після того, як виробник ліків подав заявку на отримання дозволу у США, після місяців боротьби з проблемами розробки та виробництва, а також після здобуття підтримки від Німеччини.

"Ми продовжуємо нашу життєво важливу працю з безпеки, відстежуючи використання усіх вакцин проти COVID-19, щоб переконатися, що їхні переваги щодо захисту людей від хвороби й надалі перевищують будь-які можливі ризики", - заявила виконавчий директор MHRA Джун Рейн.

Для використання у Британії вже схвалили вакцини від компаній AstraZeneca-Oxford (AZN.L), Pfizer-BioNTech (PFE.N), (22UAy.DE), Moderna (MRNA.O) та Johnson & Johnson (JNJ.N).

  • Нагадаємо, з 26 січня Велика Британія скасувала більшість обмежень, які ввели через "Омікрон".
  • 31 січня 2022 у Великій Британії почали вакцинувати від COVID-19 дітей віком 5-11 років.

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