Британія схвалила п'яту вакцину проти COVID-19
Влада Великої Британії схвалила вакцину проти COVID-19 від компанії Novavax для використання людям у віці від 18 років
Про це повідомляє Reuters.
Вакцину Nuvaxovid схвалили у якості першої та другої дози, оскільки вона відповідає необхідним стандартам безпеки, якості та ефективності, йдеться у заяві Британського регуляторного агентства з питань лікарських засобів та медичних товарів (MHRA).
Reuters пише, що схвалення відбулося через декілька днів після того, як виробник ліків подав заявку на отримання дозволу у США, після місяців боротьби з проблемами розробки та виробництва, а також після здобуття підтримки від Німеччини.
"Ми продовжуємо нашу життєво важливу працю з безпеки, відстежуючи використання усіх вакцин проти COVID-19, щоб переконатися, що їхні переваги щодо захисту людей від хвороби й надалі перевищують будь-які можливі ризики", - заявила виконавчий директор MHRA Джун Рейн.
Для використання у Британії вже схвалили вакцини від компаній AstraZeneca-Oxford (AZN.L), Pfizer-BioNTech (PFE.N), (22UAy.DE), Moderna (MRNA.O) та Johnson & Johnson (JNJ.N).
- Нагадаємо, з 26 січня Велика Британія скасувала більшість обмежень, які ввели через "Омікрон".
- 31 січня 2022 у Великій Британії почали вакцинувати від COVID-19 дітей віком 5-11 років.
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