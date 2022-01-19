Носіння масок, робота з дому та COVID-сертифікати: Велика Британія скасує більшість обмежень, які ввели через "Омікрон"

Про це прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив під час виступу в нижній палаті парламенту, повідомляє The Guardian.



З наступного тижня у країні скасують вимогу носіння масок у громадському транспорті та магазинах, рекомендацію працювати вдома, сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.



Ці обмеження були введені у грудні 2021 року через поширення штаму COVID-19 "Омікрон" у Великій Британії.



Також Джонсон повідомив, що незабаром уряд може скасувати вимогу про обов'язкову самоізоляцію для тих, хто отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Термін дії цієї вимоги у Великій Британії закінчується 24 березня і прем'єр заявив, що його не варто продовжувати.



"Ковід стає ендемічним захворюванням, а отже нам потрібно буде замінити чинні юридично зобов'язуючі вимоги на рекомендаційні заходи", - сказав Джонсон.



Видання зазначає, що деякі керівники в сфері громадського здоров’я висловили занепокоєння, що скасування всіх обмежень може бути надто швидким, особливо для півночі Англії, де хвиля "Омікрону" почалася трохи пізніше, ніж у Лондоні.

Нагадаємо, 17 січня Англія скоротила період самоізоляції для хворих на COVID-19 до п'яти днів.