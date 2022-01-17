Англія скоротила період самоізоляції для хворих на COVID-19 до п'яти днів

Про це повідомляє BBC.



Щоб допомогти зменшити нестачу персоналу, період карантину в Англії був скорочений до п'яти днів після огляду медичних даних. Але щоб завершити самоізоляцію, на п’ятий і шостий день карантину зараженим на COVID-19 треба буде зробити повторний тест і отримати негативний результат. Ці правила діють від статусу вакцинації.



Міністр охорони здоров'я Саджид Джавід заявив, що скорочення ізоляції до п'яти днів "відновить додаткові свободи і зменшить тиск на основні державні послуги взимку".



У Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії люди все ще повинні перебувати на самоізоляції протягом принаймні семи днів при появі симптомів коронавірусу або за наявності позитивного результату COVID-тесту.



Також в Англії 16 та 17-річні підлітки тепер можуть записатися на отримання бустерних доз щеплень від COVID-19.



Спочатку запрошення отримають 40 тис. підлітків, які отримали другу дозу вакцини щонайменше три місяці тому. Згодом понад 600 тис. людей у ​​віці 16 і 17 років, які отримали дві дози вакцини, отримають право на ревакцинацію.

Нагадаємо, 4 січня у Великій Британії вперше зафіксували понад 200 тис. випадків COVID-19 за добу.