Англія скоротила період самоізоляції для хворих на COVID-19 до п'яти днів
В Англії скоротили до п'яти днів мінімальний період самоізоляції для людей з позитивним результатом тесту на COVID-19 та дозволили 16-ти та 17-річним отримувати бустерну дозу щеплення
Про це повідомляє BBC.
Щоб допомогти зменшити нестачу персоналу, період карантину в Англії був скорочений до п'яти днів після огляду медичних даних. Але щоб завершити самоізоляцію, на п’ятий і шостий день карантину зараженим на COVID-19 треба буде зробити повторний тест і отримати негативний результат. Ці правила діють від статусу вакцинації.
Міністр охорони здоров'я Саджид Джавід заявив, що скорочення ізоляції до п'яти днів "відновить додаткові свободи і зменшить тиск на основні державні послуги взимку".
У Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії люди все ще повинні перебувати на самоізоляції протягом принаймні семи днів при появі симптомів коронавірусу або за наявності позитивного результату COVID-тесту.
Також в Англії 16 та 17-річні підлітки тепер можуть записатися на отримання бустерних доз щеплень від COVID-19.
Спочатку запрошення отримають 40 тис. підлітків, які отримали другу дозу вакцини щонайменше три місяці тому. Згодом понад 600 тис. людей у віці 16 і 17 років, які отримали дві дози вакцини, отримають право на ревакцинацію.
- Нагадаємо, 4 січня у Великій Британії вперше зафіксували понад 200 тис. випадків COVID-19 за добу.
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