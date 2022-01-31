У Великій Британії почали вакцинувати від COVID-19 дітей віком 5-11 років

Про це пише Sky News.



Вакцинуватимуть тих дітей, які мають схильність до зараження на COVID-19 або мешкають із уразливими до захворювання дорослими. До цієї категорії належать люди з діабетом, порушенням здатності навчатися, імуносупресією (ослаблення імунітету, - ред).



"Національна служба охорони здоров'я зараз вакцинує найбільш схильних до ризику дітей у віці від 5 до 11 років, гарантуючи, що вони отримають життєво важливу дозу захисту... Ми просимо батьків не зволікати зі зверненням. Як тільки з вами зв'яжуться, повідомте про це, щоб Національна служба охорони здоров'я могла захистити своїх найменших від вірусу", - заявили в Національній службі охорони здоров'я Великої Британії.



Заплановано, що щеплення від коронавірусу отримають до 500 тис. таких дітей. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer дозами по 10 мкг з інтервалом 8 тижнів.

Нагадаємо, раніше Велика Британія скасувала більшість обмежень, які ввели через "Омікрон".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb