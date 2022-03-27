Британія виділить 3 млн фунтів українським науковцям і призупинить співпрацю з росіянами
Уряд Великої Британії виділяє українським науковцям пакет підтримки у розмірі 3 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб вони змогли продовжити свою роботу, та припиняє фінансування всіх дослідницьких програм, які мають зв’язки з російськими державними та інституційними співробітниками
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
Українські громадяни, які займаються академічними дослідженнями, отримають пакет підтримки у розмірі 3 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб продовжити свою життєво важливу роботу у Великій Британії.
Нова стипендіальна програма Researchers at Risk підтримає українських дослідників, які тікають від війни, а також тих, хто вже перебуває у Британії, і не може повернутися додому.
"Стипендії забезпечуватимуть заробітну плату, дослідження та витрати на проживання до двох років для цих дослідників, і будуть доступні в усіх дисциплінах для докторантів або тих, хто має еквівалентний досвід, з метою підтримки України у збереженні її дослідницької екосистеми", - йдеться у повідомленні уряду.
З метою подальшої ізоляції путінської Росії на тлі її вторгнення в Україну, уряд також припиняє фінансування всіх дослідницьких програм, які мають зв’язки з російськими державними та інституційними співробітниками, і зупинить усі поточні проєкти, які можуть забезпечити пряму вигоду російському режиму. Велика Британія також не буде фінансувати будь-які нові спільні проєкти з Росією через свої дослідницькі та інноваційні організації.
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