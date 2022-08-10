Британія викликала посла Китаю через дії щодо Тайваню

Про це повідомлять в Reuters з посиланням на заяву очільниці МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

"Я доручила офіційним особам викликати посла Китаю, щоб він пояснив дії своєї країни. Останніми місяцями ми спостерігаємо все більш агресивну поведінку та риторику з боку Пекіна, які загрожують миру та стабільності в регіоні", - йдеться в заяві.

Зазначається, що відповідний крок відомство зробило після того, як Китай продовжив свої найбільші в історії навчання навколо острова Тайвань.

"Сполучене Королівство закликає Китай вирішувати будь-які розбіжності мирними засобами, без погрози чи застосування сили чи примусу", - додала Ліз Трасс.

2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США".

Після візиту Ненсі Пелосі Китай не наважився на військовий конфлікт, але почав економічну блокаду Тайваню, який вважає власною територією.

5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайвань Ненсі Пелосі, а вже 6 серпня країна почала нові навчання у Жовтому морі.

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