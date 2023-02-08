Британія запровадила нові санкції проти військових підприємств РФ та наближених до Путіна посадовців
У середу, 8 лютого, Велика Британія запровадила санкції проти 6 російських організацій, які постачають військове обладнання, а також проти 8 фізичних осіб і однієї компанії, які підтримують багатство Путіна
Про це йдеться на сайті уряду Британії.
Про санкції стало відомо після прибуття президента України Володимира Зеленського на зустріч з британським прем'єром Ріші Сунаком.
Зазначається, що сьогоднішні санкції "спрямовані проти організацій, на які покладається путінська армія, щоб підтримувати своє незаконне вторгнення в Україну". Під санкції потрапили такі організації:
- CST - виробник російських безпілотників, які використовувалися для знищення української бойової техніки;
- "РТ-Комплект" - компанія, яка виробляє запчастини до вертольотів;
- "Оборонлогістика" - організовує транспортування та доставку російської військової техніки;
- "Універсалмаш" та "Липецьк", які виробляють і модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів;
- Topaz - компанія-виробник програмного забезпечення, що займається військовою авіацією.
У повідомленні йдеться, що ці санкції мають викликати дефіцит критично важливих компонентів, які потрібні Росії, і перешкодити розвитку її військового потенціалу на довгі роки.
Під санкції також потрапила ТОВ "ІТ-сервіс Moscoms". Компанія надає хост-домени багатьом посадовцям, причетним до війни в Україні.
Також, під санкції потрапила група осіб, пов'язана з Путіним через фінансові мережі, серед яких є 5 осіб, пов’язаних з резиденціями президента РФ, включаючи так званий "палац Путіна" вартістю 100 мільярдів рублів. Серед них:
- Борис Тітов - уповноважений президента РФ з прав підприємництва;
- Микола Єгоров - донедавна заступник голови найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії;
- Сергій Руднов - власник прокремлівського видання Regum;
- Світлана Кривоногих - акціонер банку "Росія" і пропагандистської "Національної медіагрупи";
- Віктор Мячин – власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки "Аеростарт".
- Олексій Репік - голова правління російської фармацевтичної компанії "Р-Фарм", яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. Повідомляється, що Репік чотири рази зустрічався з Путіним за останній рік і володіє реактивним літаком M-FINE, яким користується дочка Путіна;
- Євген Школов - колишній помічник президента, заступник голови ради директорів АТ "Системний оператор об’єднаної енергетичної системи";
- Павло Тітов - президент асоціації "Деловая Россия", яка представляє інтереси підприємців і заснована його батьком Борисом Тітовим.
Президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III.
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