Британія здійснюватиме розвідувальні польоти над Газою для пошуку заручників ХАМАСу
Літаки Великої Британії здійснять розвідувальні польоти над Східним Середземномор'ям, зокрема над Ізраїлем і Газою, щоб допомогти із пошуками заручників, яких утримують бойовики ХАМАС
Про це йдеться на сайті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що після терористичних нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня уряд Великої Британії співпрацює з партнерами по всьому регіону, щоб забезпечити звільнення викрадених заручників, у тому числі британських громадян.
"На підтримку зусиль зі звільнення заручників Міністерство оборони Великої Британії здійснюватиме спостережні польоти над Східним Середземномор'ям, в тому числі в повітряному просторі над Ізраїлем і Газою", – йдеться у повідомленні.
У британському відомстві наголосили, що літаки-розвідники не будуть озброєні, не виконуватимуть бойової ролі і їхнім завданням буде виключно пошук заручників.
"Лише інформація, яка стосується порятунку заручників, буде передана до відповідних органів, відповідальних за порятунок заручників", - заявили у міноборони Британії
- Днем раніше представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі підтвердив загибель п’ятьох ізраїльських заручників, яких бойовики ХАМАСу утримували в Газі.
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