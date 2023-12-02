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Ізраїльська армія підтвердила смерть п’ятьох заручників у полоні ХАМАСу

2 грудня, 2023 субота
09:12
Світ терористи ХАМАС

Представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі підтвердив загибель п’ятьох ізраїльських заручників, яких бойовики ХАМАСу утримували у Газі

Про це пише DW.

Зазначається, що родини загиблих були повідомлені про смерть рідних, а тіло одного з них військові повернули в Ізраїль.

"Це відбулось після того, як комісія експертів Міністерства охорони здоров’я спільно з Інститутом судово-медичної експертизи, головним рабином Ізраїлю та Міністерством зі справ релігії встановили їх смерть на основі зібраних розвідувальних даних", – сказав представник ЦАХАЛу.

Тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом та звільнення заручників

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях. Пізніше про готовність до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем заявив і лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників. Згодом стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

Днем пізніше представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню. За окремою угодою того ж дня ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

Очікувалося, що 25 листопада ХАМАС мав звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору. Водночас ізраїльські джерела в силових структурах попереджали, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі.

Проте все ж уночі суботи 25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу із 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників ХАМАСу в Єгипті.

У неділю, 26 листопада, бойовики терористичного угруповання ХАМАС передали владі Ізраїлю список третьої групи заручників, які готові до звільнення.

Також у своєму зверненні до військ начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві заявив, що військові повернуться до боротьби з ХАМАСом "з рішучістю", як тільки припиниться перемир'я в секторі Газа.

Того ж дня ХАМАС передав третю партію заручників у складі 14 ізраїльтян та 3 громадян Таїланду.

Пізніше ХАМАС підтвердив, що тимчасове перемир'я з Ізраїлем було продовжено за згодою Катару і Єгипту відповідно до умов попередньої угоди. Станом на вечір 27 листопада ХАМАС звільнив усіх 50 заручників, про які сторони домовлялись в рамках 4-денного перемир'я.

Пізно ввечері четверга, 30 листопада, ХАМАС звільнив шістьох заручників, вони вже повернулися в Ізраїль.

Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Хамас
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