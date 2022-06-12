Британська компанія передасть Україні 10 роботів-саперів

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"TALON поїде розміновувати Україну. Це саперний робот, який не тільки визначає місце «подарунків», а й знешкоджує їх. До початку війни у нас вже було понад 12 таких, зараз "QinetiQ" піджене ще 10", - написав Білошицький у facebook.

За його словами, робот може брати на себе 45 кг та тягнути до 680 кг. Його довжина 86,4 см, висота 42,7 см, максимальна маса — від 52 до 71 кг.

"Силова установка дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год і працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 години, а в режимі очікування до 7 діб", - додав він.

3 червня міністр внутрішніх справ повідомив, що Україні потрібно розмінувати понад 30 млн гектарів території.

10 червня в Офісі президента повідомили, що звільнено від окупантів понад 1000 населених пунктів. Піротехніки вилучили вибухонебезпечні предмети у 370 містах та селах.

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