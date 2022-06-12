Британська компанія передасть Україні 10 роботів-саперів
Британська оборонна компанія QinetiQ надасть Україні 10 саперних роботів TALON для розмінування територій
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
"TALON поїде розміновувати Україну. Це саперний робот, який не тільки визначає місце «подарунків», а й знешкоджує їх. До початку війни у нас вже було понад 12 таких, зараз "QinetiQ" піджене ще 10", - написав Білошицький у facebook.
За його словами, робот може брати на себе 45 кг та тягнути до 680 кг. Його довжина 86,4 см, висота 42,7 см, максимальна маса — від 52 до 71 кг.
"Силова установка дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год і працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 години, а в режимі очікування до 7 діб", - додав він.
- 3 червня міністр внутрішніх справ повідомив, що Україні потрібно розмінувати понад 30 млн гектарів території.
- 10 червня в Офісі президента повідомили, що звільнено від окупантів понад 1000 населених пунктів. Піротехніки вилучили вибухонебезпечні предмети у 370 містах та селах.
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