Про це в етері телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За словами очільника МВС, від ворожих мін вже постраждали багато мирних жителів, а фахівцям потрібно розмінувати ще 30 млн гектарів території України.

"Для порівняння, нам потрібно опрацювати ще понад 30 млн гектарів. Ми залучаємо іноземні команди піротехніків та їхню техніку, вони допомагають нам розміновувати українські території", – сказав Денис Монастирський.

Зараз триває розмінування Київщини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини - територій, які звільнили від окупантів. Фахівці вже завершили оперативне розмінування понад 2,7 млн гектарів України.

"Я переконаний, що наша реальність має змінитися. Кожен школяр, кожен працівник, мати та батько мають знати й навчити своїх дітей мінній безпеці", – підсумував Монастирський.

Відзначимо, МВС запустило застосунок, де можна повідомляти про знайдену вибухівку.

А Норвегія зголосилась допомогти розміновувати території України.

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