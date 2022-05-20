Розмінування України. МВС запустило застосунок, де можна повідомляти про знайдену вибухівку

Про це інформує в телеграмі МВС України.



Охочі можуть повідомити про вибухівку за допомогою нового застосунку "Розмінування України".

"За допомогою застосунку можна повідомити про знайдений підозрілий предмет, зробити його фото, позначити його координати, зробити відео. Буквально за пару днів роботи, ми вже маємо 125 заявок, 76 із них із Київської області", – сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

На Київщині рятувальники знешкодили майже 500 вибухонебезпечних предметів за 11 травня.

9 травня сапери завершили поверхове розмінування Ірпеня.

4 травня, на залишених російською армією мінах на Київщині підірвалися щонайменше три людини – тракторист та два рятувальники.

У Броварському районі Київщини піротехніки знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500.

20 квітня в Ірпені в районі військового шпиталю знешкодили надпотужну авіабомбу.

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