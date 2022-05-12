На Київщині рятувальники знешкодили майже 500 вибухонебезпечних предметів за 11 травня

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у телеграм.

За його даними, за добу 11 травня фахівці з розмінування знешкодили 491 вибухонебезпечний предмет. А всього за весь час - 31217.

Так, минулої доби рятувальники обстежили у Бучанському районі Бучу, смт Бородянка та Гостомель,

села Андріївка, Загальці, Блиставиця, Бабиці, Здвижівка, Буда, Мирча, Мироцьке, Бузова, Личанка, відзначив Павлюк.

У Броварському районі піротехніки опрацювали села Бервиця, Русанів, Квітневе, а також смт Калита.

У Вишгородському районі рятувальники розміновували смт Димер та села Кухарі, Залишани, Мар’янівка, Зелена Поляна, Стешін, Феневичі, Обуховичі.

Також минулої доби розмінування тривали у Білоцерківському районі, а саме – у Білій Церкві та селі Гейсиха, а у Фастівському – в смт Глеваха.

Роботи тривають, додав голова ОВА.

У Броварському районі Київщини піротехніки знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500.

20 квітня в Ірпені в районі військового шпиталю знешкодили надпотужну авіабомбу.

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