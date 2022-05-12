На Київщині рятувальники знешкодили майже 500 вибухонебезпечних предметів за 11 травня
Рятувальники на Київщині від початку розмінування виявили більше 31 тис. вибухонебезпечних предметів, тільки за добу 11 травня знешкоджено 491 такий предмет
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у телеграм.
За його даними, за добу 11 травня фахівці з розмінування знешкодили 491 вибухонебезпечний предмет. А всього за весь час - 31217.
Так, минулої доби рятувальники обстежили у Бучанському районі Бучу, смт Бородянка та Гостомель,
села Андріївка, Загальці, Блиставиця, Бабиці, Здвижівка, Буда, Мирча, Мироцьке, Бузова, Личанка, відзначив Павлюк.
У Броварському районі піротехніки опрацювали села Бервиця, Русанів, Квітневе, а також смт Калита.
У Вишгородському районі рятувальники розміновували смт Димер та села Кухарі, Залишани, Мар’янівка, Зелена Поляна, Стешін, Феневичі, Обуховичі.
Також минулої доби розмінування тривали у Білоцерківському районі, а саме – у Білій Церкві та селі Гейсиха, а у Фастівському – в смт Глеваха.
Роботи тривають, додав голова ОВА.
- У Броварському районі Київщини піротехніки знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500.
- 20 квітня в Ірпені в районі військового шпиталю знешкодили надпотужну авіабомбу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.03
-
EUR
Купівля 32.98Продаж 33.75
- Актуальне
- Важливе