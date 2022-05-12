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Головна війна з Росією На Київщині рятувальники знешкодили майже 500 вибухонебезпечних предметів за 11 травня

На Київщині рятувальники знешкодили майже 500 вибухонебезпечних предметів за 11 травня

12 травня, 2022 четвер
10:54
війна з Росією піротехник розмінування ДСНС мінер

Рятувальники на Київщині від початку розмінування виявили більше 31 тис. вибухонебезпечних предметів, тільки за добу 11 травня знешкоджено 491 такий предмет

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у телеграм.

За його даними, за добу 11 травня фахівці з розмінування знешкодили 491 вибухонебезпечний предмет. А всього за весь час - 31217.

Так, минулої доби рятувальники обстежили у Бучанському районі Бучу, смт Бородянка та Гостомель,  
села Андріївка, Загальці, Блиставиця, Бабиці, Здвижівка, Буда, Мирча, Мироцьке, Бузова, Личанка, відзначив Павлюк.

У Броварському районі піротехніки опрацювали села Бервиця, Русанів, Квітневе, а також смт Калита.

У Вишгородському районі рятувальники розміновували смт Димер та села Кухарі, Залишани, Мар’янівка,  Зелена Поляна, Стешін, Феневичі, Обуховичі.

Також минулої доби розмінування тривали у Білоцерківському районі, а саме – у Білій Церкві та селі Гейсиха, а у Фастівському – в смт Глеваха. 

Роботи тривають, додав голова ОВА.

  • У Броварському районі Київщини піротехніки знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500.
  • 20 квітня в Ірпені в районі військового шпиталю знешкодили надпотужну авіабомбу.

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Київська область
Київщина
розмінування
вибухонебезпечні предмети
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