Британська компанія, яка є найбільшим іноземним акціонером "Роснєфті", продає частку в компанії

Про це повідомляє ЕП з посиланням на Bloomberg.



Головний виконавчий директор британської компанії Бернард Луні та ексголова Роберт Дадлі виходять із ради директорів "Роснєфті".

Держсекретар Великої Британії у справах бізнесу Квазі Квартенг висловив "занепокоєння" участю компанії у "Роснєфті".

BP та "Роснефть" стали партнерами у 1998 році. Майже через десять років, в 2006 році, BP в ході IPO нафтової компанії стала власником 1,25%. У 2013 році в рамках консолідації "Роснєфтью" ТНК-ВР BP отримала ще 18,5% акцій, збільшивши свій пакет до 19,25%.



Вона стала найбільшим іноземним акціонером "Роснєфті".