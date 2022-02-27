Британська компанія, яка є найбільшим іноземним акціонером "Роснєфті", продає частку в компанії
Британська компанія BP повідомила, що продає 19,75% акцій "Роснєфті"
Про це повідомляє ЕП з посиланням на Bloomberg.
Головний виконавчий директор британської компанії Бернард Луні та ексголова Роберт Дадлі виходять із ради директорів "Роснєфті".
Держсекретар Великої Британії у справах бізнесу Квазі Квартенг висловив "занепокоєння" участю компанії у "Роснєфті".
BP та "Роснефть" стали партнерами у 1998 році. Майже через десять років, в 2006 році, BP в ході IPO нафтової компанії стала власником 1,25%. У 2013 році в рамках консолідації "Роснєфтью" ТНК-ВР BP отримала ще 18,5% акцій, збільшивши свій пакет до 19,25%.
Вона стала найбільшим іноземним акціонером "Роснєфті".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе