Британська програма "Дім для України" може бути небезпечною для біженців з України, - The Guardian
Волонтерська програма, що пропонує житло для українських біженців у Великій Британії, ризикує працювати як "Тіндер для секс-торгівців"
Про це пише The Guadian.
У листі 16 організацій з питань біженців та боротьби з торгівлею людьми до Державного секретаря з питань підвищення рівня, житла та громад Майкла Ґоува попереджають, що схема в її нинішньому вигляді є потенційно небезпечною для біженців, які виїхали з України.
Початкові свідчення підписантів листа свідчать, що торговці людьми вже робили очевидні спроби нападу на українських жінок і дітей. Луїза Калві, керівник відділу охорони благодійної організації Refugee Action, сказала, що їй відомо, що житель Великобританії хотів запропонувати житло лише сироті, тоді як інший попросив у житло самотню українку, оскільки вони хотіли допомогти з доглядом за дітьми.
Прессекретар Департаменту підвищення рівня, житлового будівництва та громад Майкл Ґоув сказав: «Міністерство внутрішніх справ не видає візу, доки не буде завершено перевірку українського заявника, а також кожного дорослого в родині, що пропонують житло".
За схемою "Дім для України" українцям буде гарантовано безкоштовний доступ до медичної допомоги, Вони також зможуть працювати та отримувати пільги. Програма вже отримала близько 150 тисяч заявок на підтримку українців.
- Нагадаємо, майже 3,7 мільйона людей виїхали з України після вторгнення Росії.
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