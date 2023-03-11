Британська розвідка: лінія фронту в Бахмуті відтепер проходить по річці в центрі міста
Росіяни взяли під контроль майже всю східну частину Бахмута на Донеччині, проте українські сили закріпилися на заході міста
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка повідомляє, що за останні чотири дні сили ПВК "Вагнера" взяли під свій контроль майже всю східну частину Бахмута. У центрі міста річка Бахмутка тепер позначає лінію фронту.
Українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, яка проходить з півночі на південь через смугу відкритого ґрунту шириною 200-800 м між міською забудовою. Завдяки тому, що українські підрозділи можуть вести вогонь з укріплених будівель на заході, ця територія стала зоною враження, що, ймовірно, ускладнює спроби вагнерівців продовжувати фронтальний наступ на захід.
"Проте українські війська та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими до продовжуваних спроб Росії обійти захисників з півночі та півдня", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 10 березня речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що за останню добу під Бахмутом знищено майже 200 росіян.
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