Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка переконана, що Росія майже напевно зіткнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття. Центральний банк РФ опитав 14 тис. роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.

За останні три роки через вплив COVID-19 та війни проти України населення Росії скоротилося на 2 млн більше, ніж очікувалося. У 2022 році з Росії виїхало до 1,3 млн осіб, у тому числі багато молодих і добре освічених людей у передових галузях. У Мінкомзв'язку РФ заявили, що близько 10% (100 тис.) ІТ-працівників залишили країну в 2022 році та не повернулися.

"Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію", - припустили у розвідці Британії.