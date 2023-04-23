Для поповнення лав окупантів Росія планує мобілізувати мігрантів із Центральної Азії
Росіяни тиснуть на мігрантів із Центральної Азії, аби примусити їх вступити до лав збройних сил, таким чином знижуючи напругу в суспільстві щодо мобілізації
Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що для мобілізації мігрантів із Центральної Азії росіяни придумали два шляхи: тим, хто має громадянство РФ, погрожують його позбавленням у разі намагань уникнути мобілізації. Одразу після отримання документів мігранти отримують повістку, після чого їм надходять погрози.
А тим громадянам країн Центральної Азії в РФ, які не мають російського паспорта, обіцяють отримання громадянства в найкоротші терміни, якщо вони вступлять до лав ЗС. Однак у разі відмови мігрантам погрожують депортацією.
"Одна з причин такого рішення - це невдоволення сімей російських військовослужбовців щодо затримок виплат за загиблих. Мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль мобілізації. Таким чином Кремль продовжує стратегію використання як гарматного м’яса мешканців бідних регіонів та менш забезпечних людей на противагу москвичів", - ствердили в ЦНС.
- Нагадаємо, аналітики британської розвідки звернули увагу на початок міністерством оборони Росії масштабної мобілізаційної кампанії, реклама з'явилася в соцмережах, на білбордах і телебаченні.
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