Для поповнення лав окупантів Росія планує мобілізувати мігрантів із Центральної Азії

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що для мобілізації мігрантів із Центральної Азії росіяни придумали два шляхи: тим, хто має громадянство РФ, погрожують його позбавленням у разі намагань уникнути мобілізації. Одразу після отримання документів мігранти отримують повістку, після чого їм надходять погрози.

А тим громадянам країн Центральної Азії в РФ, які не мають російського паспорта, обіцяють отримання громадянства в найкоротші терміни, якщо вони вступлять до лав ЗС. Однак у разі відмови мігрантам погрожують депортацією.

"Одна з причин такого рішення - це невдоволення сімей російських військовослужбовців щодо затримок виплат за загиблих. Мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль мобілізації. Таким чином Кремль продовжує стратегію використання як гарматного м’яса мешканців бідних регіонів та менш забезпечних людей на противагу москвичів", - ствердили в ЦНС.