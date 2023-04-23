РФ розпочала нову масштабну кампанію з набору добровольців, - британська розвідка
Аналітики британської розвідки звернули увагу на початок міністерством оборони Росії масштабної мобілізаційної кампанії, реклама з'явилася в соцмережах, на білбордах і телебаченні
Про це мовиться у твіттері міністерства оборони Великої Британії.
Міністерство оборони Росії розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців: в її межах з'явилася реклама в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні.
Зазначається, що реклама апелює до чоловічої гордості потенційних рекрутів, звертаючись до "справжніх чоловіків", а також підкреслюючи фінансові вигоди від вступу до армії.
"Після того, як доступ до вербування ув'язнених було припинено, приватна військова компанія Вагнера також конкурує за обмежений пул російських чоловіків призовного віку. Залишається дуже малоймовірним, що ця кампанія приверне 400 тис. добровольців, про які повідомляло міністерство оборони. Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності", - резюмували в розвідці.
- Нагадаємо, минулого дня британська розвідка повідомила, що в Росії скасували хід "Безсмертного полку" на 9 Травня, аби уникнути можливих згадок про свої великі втрати у війні проти України.
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