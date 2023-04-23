РФ розпочала нову масштабну кампанію з набору добровольців, - британська розвідка

Про це мовиться у твіттері міністерства оборони Великої Британії.

Міністерство оборони Росії розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців: в її межах з'явилася реклама в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні.

Зазначається, що реклама апелює до чоловічої гордості потенційних рекрутів, звертаючись до "справжніх чоловіків", а також підкреслюючи фінансові вигоди від вступу до армії.

"Після того, як доступ до вербування ув'язнених було припинено, приватна військова компанія Вагнера також конкурує за обмежений пул російських чоловіків призовного віку. Залишається дуже малоймовірним, що ця кампанія приверне 400 тис. добровольців, про які повідомляло міністерство оборони. Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності", - резюмували в розвідці.