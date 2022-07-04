Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці констатували, що українські сили відступили від Лисичанська на заздалегідь підготовлені оборонні позиції. Це сталося після того, як бойові дії в місті та його околицях посилилися протягом останнього тижня, а російські війська стабільно просувалися вперед.

"Це місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області під контролем України. Тепер увага Росії майже напевно зосередиться на захопленні Донецької області, значна частина якої залишається під контролем українських сил. Боротьба за Донбас була виснажливою, і навряд чи це зміниться найближчими тижнями", - дійшли висновку в розвідці Британії.

3 липня Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно підтвердив повний відступ з Лисичанська.

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