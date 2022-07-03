Генштаб ЗСУ підтвердив відступ з Лисичанська
Генеральний штаб Збройних Сил України о 19:20 за Києвом в неділю, 3 липня 2022 року, офіційно підтвердив повний відступ з міста Лисичанська Луганської області
Таке повідомлення з'явилося на фейсбуці Генштабу.
"Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів", - зазначає командування ЗСУ.
Рішення зумовлено турботою про "збереження життя українських захисників".
"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", - йдеться в заяві Генштабу.
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Разом з тим, у Генеральному штабі наголошують, що українське військо ще неодмінно повернеться до Лисичанська.
"Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки. Ми повернемося і неодмінно переможемо!" - підсумовують в Генштабі ЗСУ.
- У першій половині дня 3 липня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну, що російські окупанти повністю загарбали Луганську область. Включно із Лисичанськом.
- Наступною стратегічною метою російських інтервентів, як стверджують у кремлі, є взяття під контроль Донеччини.
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