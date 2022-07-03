Про це повідомляють у російському міноборони.

У неділю, 3 липня, Шойгу повідомив Путіну, що збройні сили РФ повністю зайняли територію Луганської області. Він стверджує, що російські військові спільно з бойовиками "ЛНР" встановили повний контроль над містом Лисичанськ та сусідніми населеними пунктами - Білогорівкою, Новодружеськом, Малорязанцевим та Білою Горою.

У міноборони РФ наполягають, що загальна площа захоплених за останню добу територій сягає 182 кв. км.

3 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська та знищують місто.

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