Шойгу доповів Путіну, що РФ повністю окупувала Луганщину
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські окупанти, нібито, повністю захопили Луганську область
Про це повідомляють у російському міноборони.
У неділю, 3 липня, Шойгу повідомив Путіну, що збройні сили РФ повністю зайняли територію Луганської області. Він стверджує, що російські військові спільно з бойовиками "ЛНР" встановили повний контроль над містом Лисичанськ та сусідніми населеними пунктами - Білогорівкою, Новодружеськом, Малорязанцевим та Білою Горою.
У міноборони РФ наполягають, що загальна площа захоплених за останню добу територій сягає 182 кв. км.
- 3 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська та знищують місто.
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