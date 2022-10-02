Британська розвідка назвала причини поразки РФ у Лимані
Російські окупанти були вимушені залишити Лиман на Донеччині, через те, що місто обороняли недоукомплектовані підрозділи
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка аналізує, чому 1 жовтня російські війська в місті Лиман Донецької області відступили перед українським наступом. Там припускають, що Лиман обороняли неукомплектовані підрозділи західного та центрального військових округів Росії, а також мобілізовані резервісти. Вони зазнали значних втрат, коли відходили єдиною дорогою з міста.
Експерти наголосили, що Лиман є оперативно важливим, оскільки він дозволяє контролювати ключову дорогу через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону. Відхід Росії з Лиману також є серйозною політичною невдачею, враховуючи, що він розташований у Донецькій області, регіоні, який Росія нібито мала на меті "звільнити" та намагалася незаконно анексувати.
"Виведення з Лиману призвело до чергової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців. Подальші втрати на незаконно окупованих територіях майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилять тиск на командування російської армії", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 2 жовтня Інститут вивчення війни з'ясував, що президент Росії Володимир Путін наказав будь-що утримувати окуповані території Херсонської та Запорізької областей.
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