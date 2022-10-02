Путін готовий пожертвувати обороною Луганщини заради утримання окупованих територій на Півдні України, - ISW
Президент Росії Володимир Путін наказав утримувати окуповані території Херсонської та Запорізької областей, попри невдачі на Харківщині та Донбасі
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Американські аналітики зазначають, що російські окупанти продовжували зміцнювати позиції в Херсонській та Запорізькій областях, попри провали на Харківському та Ізюмському напрямках та в районі Лиману на Донеччині.
Експерти припускають, що рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту особисто ухвалив російський диктатор Володимир Путін, а не військове керівництво. Воно пояснюється тим, що він більше дбає про утримання стратегічних територій Херсонської та Запорізької областей, ніж Луганщини.
Також в ISW зазначили, що Путін виділяє ресурси, яких у нього обмежена кількість через військові провали, на невдалі спроби штурму вже деокупованих населених пунктів. Зокрема, 1 жовтня росіяни спробували атакувати Козачу Лопань на Харківщині, що у 5 км від російсько-українського кордону.
- 2 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана в Донецькій області.
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