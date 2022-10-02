Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики зазначають, що російські окупанти продовжували зміцнювати позиції в Херсонській та Запорізькій областях, попри провали на Харківському та Ізюмському напрямках та в районі Лиману на Донеччині.

Експерти припускають, що рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту особисто ухвалив російський диктатор Володимир Путін, а не військове керівництво. Воно пояснюється тим, що він більше дбає про утримання стратегічних територій Херсонської та Запорізької областей, ніж Луганщини.

Також в ISW зазначили, що Путін виділяє ресурси, яких у нього обмежена кількість через військові провали, на невдалі спроби штурму вже деокупованих населених пунктів. Зокрема, 1 жовтня росіяни спробували атакувати Козачу Лопань на Харківщині, що у 5 км від російсько-українського кордону.

2 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана в Донецькій області.

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