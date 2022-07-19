Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці заявили, що Росія продовжує залучати до свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій. У повному складі перед вторгненням ці формування були створені чисельністю близько 150 тис. осіб. Останніми тижнями Росія часто оперувала угрупованнями розміром з роту - приблизно 100 осіб, проводячи наступальні операції в одному секторі одночасно.

Британські розвідники зазначили, що з початку вторгнення Росії важко підтримувати ефективний наступ, і ця проблема, ймовірно, стає дедалі гострішою. Окрім серйозної нестачі особового складу, росіяни стикаються з дилемою між розгортанням резервів на Донбасі чи захистом від українських контратак у напрямку Херсона.

"Оголошена найближча політична мета Росії – захоплення всієї Донецької області. Попри те, що Росія все ще може досягти подальших територіальних здобутків, її оперативний темп і швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення", - дійшли висновку в британській розвідці.

19 липня у ISW заявили, що на нинішньому етапі війни Росія зосередиться на захопленні Сіверська і Бахмута.

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