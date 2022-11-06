Британська розвідка назвала справжню мету перестановок у керівництві російської армії
Кремль робить перестановки серед керівництва російської армії, аби зняти із себе провину за невдачі у війні РФ проти України
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 3 листопада виконувачем обов’язків командувача центрального військового округу РФ було призначено генерал-майора Олександра Лінькова. Він змінив на цій посаді генерал-полковника Олександра Лапіна, якого нібито було звільнено наприкінці жовтня.
Це стало продовженням серії звільнень вищого російського військового командування з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Командувачі східного, південного та західного військових округів були замінені раніше.
"Лапіна критикували за низьку результативність на полі бою в Україні лідер Чечні Рамзан Кадиров та власник ПВК Вагнера Євген Пригожин. Ці звільнення є зразком звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі на полі бою. Частково це, ймовірно, спроба ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва всередині країни", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 4 листопада стало відомо, що Олександр Ліньков виконуватиме обов'язки командувача військ центрального військового округу.
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