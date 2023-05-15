Британська розвідка оцінила наслідки атаки БПЛА на ключову авіабазу РФ в Брянській області
Атака безпілотників по авіабазі Сеща у Брянській області 3 травня довела, що ключові військові об'єкти РФ перебувають під дедалі більшою загрозою
Про це повідомляє міноборони Великої Британії у twitter.
Британські аналітики звертають увагу, що 3 травня кілька безпілотників завдали ударів по російській авіабазі Сеща, що за 150 км на північ від українського кордону в Брянській області. Внаслідок атаки, ймовірно, було пошкоджено важкий транспортний літак Ан-124.
Сеща є центром військово-транспортної авіації РФ на заході країни та відіграла важливу роль у повномасштабному російському вторгненні в Україну. Росія також використовує це місце для запуску іранських дронів-камікадзе у напрямку Києва.
"Військово-транспортна авіація є важливим елементом російських військово-повітряних сил РФ, необхідним для транспортування через величезну країну. Російські лідери будуть стурбовані тим, що протиповітряна оборона продовжує давати збої та ставить під загрозу такі ключові об'єкти, як бази військово-транспортної авіації", - підсумували у розвідці Британії.
- 13 травня у Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35.
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