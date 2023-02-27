Британська розвідка пояснила, чому окупанти більше не почуваються безпечно в Маріуполі
Українські військові завдали щонайменше 14 ударів по окупованому Маріуполю, який розташований за 80 км від лінії фронту
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що з 21 лютого росіяни повідомили про щонайменше 14 вибухів в районі тимчасово окупованого РФ Маріуполя.
Ударів було завдано по складу боєприпасів в аеропорту, двох паливних складах та металургійному комбінату, який Росія використовує як військову базу.
При цьому, Маріуполь знаходиться щонайменше за 80 км від лінії фронту.
"Росія, ймовірно, стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона раніше оцінювала як таку, що виходить за межі звичайних українських ударних можливостей. Хоча Маріуполь був значно зруйнований на початку війни, він важливий для РФ, тому що це найбільше місто, захоплене у 2022 році, яке вона все ще контролює, і розташоване на ключовому логістичному шляху", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- У ніч на 23 лютого в Кальміуському районі тимчасово окупованого Маріуполя пролунали три вибухи, а на території металургійного комбінату ім. Ілліча сталася пожежа
- 24 лютого у центрі Маріуполя ввечері пролунав ще один потужний вибух.
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