У Маріуполі пролунав вибух, підтверджено влучання у склад БК окупантів, - міськрада
У центрі тимчасово окупованого Маріуполя ввечері 24 лютого пролунав потужний вибух
Про це повідомили в телеграм-каналі Маріупольської міської ради.
"У центрі Маріуполя вибух. Ймовірно, приліт по позиціях окупантів. Чекаємо на підтвердження інформації", - зазначено в повідомленні.
Згодом у міськраді додали, що очевидці підтверджують звуки детонації: "Мінус ще один склад БК окупантів".
Про вибух у Маріуполі повідомив також у телеграм-каналі радник мера Петро Андрющенко.
"Маріуполь Звук вибуху. Поодинокий. Епіцентром по лінії Кірова - Новоселівка - Тополина. Після вибуху місто насолоджується звуками детонації БК", - написав він.
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