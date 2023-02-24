У Маріуполі пролунав вибух, підтверджено влучання у склад БК окупантів, - міськрада

Про це повідомили в телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

"У центрі Маріуполя вибух. Ймовірно, приліт по позиціях окупантів. Чекаємо на підтвердження інформації", - зазначено в повідомленні.

Згодом у міськраді додали, що очевидці підтверджують звуки детонації: "Мінус ще один склад БК окупантів".

Про вибух у Маріуполі повідомив також у телеграм-каналі радник мера Петро Андрющенко.

"Маріуполь Звук вибуху. Поодинокий. Епіцентром по лінії Кірова - Новоселівка - Тополина. Після вибуху місто насолоджується звуками детонації БК", - написав він.