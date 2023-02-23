Уночі в Маріуполі вчергове лунали вибухи, сталася пожежа на комбінаті ім. Ілліча
У ніч на 23 лютого в Кальміуському районі тимчасово окупованого Маріуполя пролунали три вибухи, а на території металургійного комбінату ім. Ілліча сталася пожежа
Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Так, у ніч на 23 лютого в Кальміуському районі тимчасово захопленого міста пролунали три вибухи, а на території Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча знову сталася пожежа.
"ЗСУ продовжує надсилати палкі привітання армії окупантів з днем народження. В районі ЖМР17 зникло електропостачання. Окупанти одразу завели стару платівку про ППО, тому що пояснити правдою складно", - зазначив радник міського голови.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 21 лютого в Маріуполі пролунало 11 вибухів: міськрада підтвердила знищення складу БК окупантів.
- Удень 22 лютого в місті вдруге за добу пролунала серія вибухів, працювала ворожа ППО, також підтвердили влучання у ворожий склад. Уже ввечері у міськраді поінформували, що в місті пролунало ще щонайменше два вибухи.
- Журналісти The New York Times ствердили, що нещодавні вибухи в тимчасово окупованому Маріуполі підтвердили спроможність України бити по тилу російської армії.
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