Уночі в Маріуполі вчергове лунали вибухи, сталася пожежа на комбінаті ім. Ілліча

Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, у ніч на 23 лютого в Кальміуському районі тимчасово захопленого міста пролунали три вибухи, а на території Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча знову сталася пожежа.

"ЗСУ продовжує надсилати палкі привітання армії окупантів з днем народження. В районі ЖМР17 зникло електропостачання. Окупанти одразу завели стару платівку про ППО, тому що пояснити правдою складно", - зазначив радник міського голови.