У Маріуполі знову пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Маріуполі пізно ввечері 22 лютого пролунало щонайменше два вибухи
Про це повідомили в телеграм-каналі Маріупольської міськради.
"Маріуполь. Чутко вибухи в Кальміуському районі.Поки повідомляють про два вибухи, о 22:51 та 22:53 в районі заводу ім. Ілліча. Сподіваємося, що наші Захисники продовжують бити по позиціях російських окупантів", – зазначено в повідомленні.
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