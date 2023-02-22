У Маріуполі знову пролунали вибухи

Про це повідомили в телеграм-каналі Маріупольської міськради.

"Маріуполь. Чутко вибухи в Кальміуському районі.Поки повідомляють про два вибухи, о 22:51 та 22:53 в районі заводу ім. Ілліча. Сподіваємося, що наші Захисники продовжують бити по позиціях російських окупантів", – зазначено в повідомленні.