Серія вибухів у Маріуполі підтверджує, що Україна знайшла спосіб бити по тилу росіян, - NYT
Журналісти The New York Times ствердили, що нещодавні вибухи в тимчасово окупованому Маріуполі підтвердили спроможність України бити по тилу російської армії
Про це мовиться в матеріалі NYT.
Зазначається, що після окупації Маріуполя навесні 2022 у ніч на середу 23 лютого там пролунали майже десятки вибухів. За повідомленнями та відео, також були обстріляні окуповані Росією райони Донецької, Луганської та Херсонської областей.
"Взявши під контроль Маріуполь навесні, Москва поступово перетворила місто на головний гарнізон, очевидно тому, що вважалося, що воно знаходиться поза зоною дії потужних наданих США ракет у найближчій українській фортеці, поблизу зруйнованого шахтарського містечка Вугледар", - ствердили журналісти.
Так, місцевий гауляйтер у Маріуполі стверджував, що все гаразд, і сказав, що російська ППО збила два українські безпілотники, які атакували місто вночі.
"Це не перший раз, коли повідомлялося про вибухи глибоко в тилу ворога під час війни, але в середу виникли запитання про те, що сталося. У минулому українці використовували для війни з окупантами безпілотники, спецоператорів, які працювали в тилу ворога, і широку мережу лояльних до Києва партизанів", - додали в NYT.
Журналісти резюмували, що Україна знайшла спосіб вдарити глибоко в тил ворога, навіть після попереджень, що Москва, схоже, готова розв’язати новий шквал атак.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 21 лютого в Маріуполі пролунало 11 вибухів: міськрада підтвердила знищення складу БК окупантів.
- Удень 22 лютого в місті вдруге за добу пролунала серія вибухів, працювала ворожа ППО, також підтвердили влучання у ворожий склад. Уже ввечері у міськраді поінформували, що в місті пролунало ще щонайменше два вибухи.
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