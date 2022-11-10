Про це повідомила військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"9 листопада 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ про відведення російських військ із західного берега річки Дніпро в Херсоні на півдні України", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін, підтвердив, що російські війська відступлять на оборонні позиції вздовж річки Дніпро. За його словами, головна причина цього - розв'язання проблеми з постачанням.

"Втрата західного берега Херсона, швидше за все, завадить Росії здійснити своє стратегічне прагнення створити сухопутний міст, який веде до Одеси", - вважають у Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, здатність Росії підтримувати свої сили на західному березі Дніпра опинилася під загрозою через українські удари по російських маршрутах постачання. Під час відступу російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських військ.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав російським військам відійти на лівий берег Херсонщини.

Згодом голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не радіти завчасно новині про відступ російських військ з Херсонщини та наголосив про необхідність дотримуватися інформаційної тиші.

10 листопада загарбники припинили так звану евакуацію населення у Херсоні через відсутність охочих. Своєю чергою на тимчасово окупованій території Криму, в місті Джанкой, цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь.

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